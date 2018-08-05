У ЄС попередили про перевантаженість європейських аеропортів через 20 років

За даними телеканалу, до 2040 року буде здійснюватися на чотири мільйони рейсів більше. При цьому пасажиропотік збільшиться на 360 млн чоловік.

Найбільші аеропорти Європи зіткнуться з сильною перевантаженістю через 20 років, повідомляє RTBF з посиланням на дослідження Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль).

За даними телеканалу, до 2040 року буде здійснюватися на чотири мільйони рейсів більше. При цьому пасажиропотік збільшиться на 360 млн чоловік.

Зазначається, що таке зростання призведе до затримок вильотів — кількість рейсів із запізненням більше, ніж на годину, збільшиться приблизно в сім разів.

Основною проблемою Євроконтроль назвав зростання бюджетних авіакомпаній. В якості можливих шляхів вирішення проблеми пропонується розширити існуючі аеропорти, або скоротити число рейсів, збільшивши при цьому місткість літаків. Також можливим варіантом вирішення проблеми може стати розвиток мережі регіональних аеропортів.