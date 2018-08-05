Порти Бердянська і Маріуполя відчувають проблеми через дії РФ - Омелян

За інформацією Омеляна, через дії РФ спостерігається зменшення на 10% заходів у порти Маріуполя і Бердянська.

РФ використовує незаконно збудований Кримський міст і військово-морські сили в Азовському морі, щоб відбити у судновласників бажання заходити у порти Бердянська і Маріуполя.

Про це 4 серпня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Це робиться, щоб дестабілізувати ситуацію в Азовському регіоні в Україні, але я впевнений, що спільно з нашими партнерами в регіоні, які є учасниками коаліції проти РФ, їм не вдасться зробити це до кінця.

Бердянськ і Маріуполь відчувають певні проблеми у зв'язку з цим, але ситуація в регіоні стабільна, порти працюють. Одночасно ми працюємо з нашими партнерами, щоб аналогічні санкції було введено проти російських чорноморських портів", – підкреслив міністр.

"Зараз опрацьовуються різні сценарії протидії Росії, аж до обмеження заходів у російські порти суден з європейською реєстрацією", - додав він.

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За інформацією Омеляна, через дії РФ спостерігається зменшення на 10% заходів у порти Маріуполя і Бердянська.

"Це суттєва цифра, ми зазнаємо збитків у сотні мільйонів гривень, але це прямі збитки. Якщо прорахувати соціально-економічний ефект, якщо ми порахуємо збитки судновласників, які змушені через дії російської сторони простоювати перед проходом Керченської затоки або перед заходом в Азовське море, то ці збитки є в рази вищими", наголосив глава Мінінфраструктури.

"Це збитки не конкретно України. Це збитки кожної конкретної держави ЄС, які перевозять вантажі через Маріуполь і Бердянськ. Тому що час такого простою судна - це кілька тисяч доларів.

Російська сторона повинна буде компенсувати всі ці збитки. З Росією можна говорити або мовою зброї, або мовою санкцій. Іншої альтернативи немає, тому що ми бачимо, що ця країна повністю "злетіла з котушок", - зауважив Омелян.