Парк Повітряних сил ЗСУ цьогоріч поповнять майже 30 модернізованих літаків – командувач

Зазначається, що Одеський завод у співпраці з іншими підприємствами ОПК працює зараз над модернізацією літака Су-24МР.

У 2018 року парк Повітряних сил Збройних сил України поповнять майже 30 відремонтованих і модернізованих літаків.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов в інтерв’ю газеті Міністерства оборони «Народна армія».

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«Цього року з підприємств концерну «Укроборонпром» після ремонту і модернізації ми плануємо отримати до 30 літаків – винищувачі МіГ-29 та Су-27, штурмовики Су-25. До речі, Одеський завод у співпраці з іншими підприємствами ОПК працює зараз над модернізацією літака Су-24МР. Ми розуміємо, що техніка в нас не нова, але впевнений, що завдяки модернізації ми можемо ефективно її використовувати ще протягом тривалого час», – заявив Дроздов.

5 серпня 2017 року президент України Петро Порошенко повідомив, що на відновлення боєздатності, утримання та експлуатацію озброєння й техніки Повітряних сил ЗСУ передбачений 1 мільярд гривень.