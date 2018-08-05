Рух поїздів "синьою" лінією столичного метро змінили через технічний збій
16:20, 05 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Наразі рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактова площа", та від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра
На синій гілці київського метро виникли проблеми з рухом / УНІАН
Рух поїздів Оболонсько-Теремківською ("синьою") лінією столичного метро змінився через через технічний збій.
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Про це у Facebook повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
"Технічний збій на синій лінії. Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактова площа", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що про відновлення руху на декількох станціях прес-служба метро повідомить негайно.
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