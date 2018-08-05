Рух поїздів "синьою" лінією столичного метро змінили через технічний збій

16:20, 05 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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На синій гілці київського метро виникли проблеми з рухом / УНІАН

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Про це у Facebook повідомляє прес-служба Київського метрополітену. 

"Технічний збій на синій лінії. Рух поїздів організовано від станції "Теремки" до "Контрактова площа", від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра", - зазначається у повідомленні. 

Зазначається, що про відновлення руху на декількох станціях прес-служба метро повідомить негайно.

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Теги: #Київ#метрополітен