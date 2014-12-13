У РНБО заявили, що не знають причини закриття польотів у Запоріжжя, Дніпропетровськ і Харків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

”Причини припинення цих польотів нам поки що не відомі. Це рішення української компанії, яка керує аерорухом”, - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба закрила всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя. За словами голови служби Дениса Антонюка, «Закрили польоти в Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. З міркувань безпеки». Він не повідомив причин і подробиць рішення, а також не сказав, коли польоти в ці аеропорти будуть відновлені. Польоти в інші аеропорти - Одеси, Львова та Києва - виконуються в діючому режимі.