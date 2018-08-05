«Синя» лінія столичного метро повернулась до роботи у звичайному режимі

Раніше рух поїздів "синьою" гілкою змінили через технічний збій.

Київський метрополітен працює у звичайному режимі, наслідки технічного збою на «синій» гілці усунуто.

Про це у Facebook повідомила прес-служба столичного метро.

Рух поїздів Оболонсько-Теремківською ("синьою") лінією столичного метро раніше тимчасово змінювався через через технічний збій.

Рух поїздів було організовано від станції "Теремки" до "Контрактової площі", та від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра.