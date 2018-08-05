«Синя» лінія столичного метро повернулась до роботи у звичайному режимі
18:06, 05 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Раніше рух поїздів "синьою" гілкою змінили через технічний збій.
фото УНІАН
Київський метрополітен працює у звичайному режимі, наслідки технічного збою на «синій» гілці усунуто.
Про це у Facebook повідомила прес-служба столичного метро.
Рух поїздів Оболонсько-Теремківською ("синьою") лінією столичного метро раніше тимчасово змінювався через через технічний збій.
Рух поїздів було організовано від станції "Теремки" до "Контрактової площі", та від станції "Оболонь" до "Героїв Дніпра.
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