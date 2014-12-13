Влада Криму хоче створити свого оператора мобільного зв'язку

Про це заявив кримський «віце-прем'єр», який також є «міністром» внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму, Дмитро Полонський, повідомляють «Крим.Реалії».

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За словами «віце-прем'єра», потреба у створенні такої компанії, передусім, викликана перевантаженням абонентами оператора МТС-Росія, що призвело до того, що жителі Криму скаржаться на технічні ускладнення в роботі оператора.

«Що стосується приходу в Крим інших операторів мобільного зв'язку, то ми зі свого боку активно запрошуємо їх до Криму. Однак багато операторів мобільного зв'язку, що працюють на території Росії, є міжнародними компаніями і бояться потрапити під дію економічних санкцій, тому до нас не заходять. Відтак, ухвалено рішення про створення власного кримського оператора, що вимагає чималих вкладень», – сказав Полонський.

За його словами, зараз компанія МТС-Росія проводить роботу з модернізації своєї мережі, щоб найближчим часом усунути недоліки в роботі.

Після анексії Криму Росією на півострові припинили працювати майже всі українські мобільні оператори.