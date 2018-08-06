На Львівщині вночі не працювали пункти пропуску на кордоні з Польщею

Користувачі соцмереж масово повідомляли про великі черги транспорту у пунктах пропуску через кордон.

На українсько-польському кордоні на території Львівщини сьогодні, 6 серпня, з 01.00 до 05.00, не працювали пункти пропуску.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«6 серпня, з 01:00 по 05:00, пропускні пункти на кордоні України не працювали. Нікого не пускали в Україну: ані автобуси, ані легкові. На українській стороні нічого не пояснюють. Поляки казали, що в «українців полетіли всі комп‘ютери і кордон закрили», - повідомив Зінкевич.

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, станом на 06.00 понеділка, 6 серпня, у чергах перед пунктами пропуску із Польщею знаходилося: у пункті пропуску «Краковець» - 275 автомобілів, у пункті пропуску «Рава-Руська» - 130 автомобілів, у пункті пропуску «Шегині» - 100 автомобілів, у пункті пропуску «Грушів» - 30 автомобілів, у пункті пропуску «Смільниця» - 70 автомобілів.

Натомість, користувачі соцмереж повідомляли про те, що у пунктах пропуску через кордон черги, близько 05.00, були значно більшими, а в чергах також «застрягли» рейсові та туристичні автобуси.