ЗМІ: через загрозу теракту небо над Дніпропетровськом закрито до 15 грудня

Про це повідомило джерело в адміністрації аеропорту, передає "Українська правда". "В аеропорт Дніпропетровська надійшов НОТАМ (NOtice To AirMen, оперативно поширювана інформація (повідомлення) про зміни в правилах проведення та забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації), в якому сказано про закриття польотів на 2 дні, до 15 грудня", - повідомило джерело.

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Згідно НОТАМ для аеропорту "Дніпропетровськ", мета закриття повітряного простору - міркування безпеки (загроза терористичного акту).

Аеропорт "Дніпропетровськ" розташований в 5 км на південний схід від Дніпропетровська. Основним експлуатантом аеропорту є авіакомпанія "Дніпроавіа".

Як повідомляв УНІАН, Державіаслужба закрила польоти в Харків, Запоріжжя і Дніпропетровськ з міркувань безпеки.