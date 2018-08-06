У Кабміні заговорили про закриття залізничного сполучення з Росією

За словами міністра інфраструктури, зараз в уряді розглядають цей варіант.

Міністерство інфраструктури України розглядає питання закриття залізничного сполучення з Російською Федерацією. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Навпаки, ми зараз розглядаємо варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав він у "Сніданку з 1+1", відповідаючи на запитання про збільшення поїздів сполученням Львів-Москва.

Нагадаємо, влітку 2017 року російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на свої джерела в уряді України повідомило, що з 1 липня Україна нібито готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією.

ПАТ "Укрзалізниця" спростувало цю інформацію. Повідомлення про припинення пасажирських перевезень з РФ з 1 липня залізничники назвали таким, що "не відповідає дійсності".