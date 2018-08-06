Омелян назвав терміни зникнення в Україні плацкартних вагонів

За словами міністра, Мінінфраструктури має намір протягом 5 років скасувати використання в Україні плацкартних вагонів.

Міністерство інфраструктури України має намір упродовж 5 років скасувати використання на "Укрзалізниці" плацкартних вагонів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі каналу 1+1.

«Ми хочемо, щоб плацкарти в Україні зникли. Ми вважаємо, що це можна зробити, особливо переходячи на формат денних поїздів. Ми постараємося це зробити упродовж 5 років», - заявив Омелян.

При цьому міністр зазначив, що, подорожуючи по Україні, він користується плацкартними вагонами, незважаючи на те, що це незручно.

«Коли я подорожую Україною, то я користуюся тільки плацкартою. Це складно для мене у зв'язку з моїм зростом, бо я не поміщаються в ці полки. І це проблема для людей, тому що вони наштовхуються на мої ноги", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що в 2018 році планується придбати 54 нові пасажирські вагони і провести капітально-відновлювальний ремонт 150 вагонів, які будуть обладнані системами кондиціонування повітря.