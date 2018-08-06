Міністр доручив УЗ забезпечити пріоритетність експортних відправок продукції ГМК

З початку року залізничні перевезення руди в напрямку Європи значно скоротилися.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив "Укрзалізниці" за можливості забезпечити пріоритетність перевезення українських експортних вантажів порівняно з російським транзитом. Таку вказівку він дав під час зустрічі з представниками ГМК, на якій також були присутні керівник УЗ Євген Кравцов і представники Адміністрації морських портів.

Про це ЦТС повідомив Олександр Каленков, президент ВП "Укрметалургпром".

З початку року залізничні перевезення руди в напрямку Європи значно скоротилися, щомісячні перевезення знизилися на 400 тис. тонн, понад 17% з початку року. "Це призвело до критичного зростання запасів готової продукції на складах підприємств, уповільнення зростання обсягу виробництва, втрати сотень мільйонів доларів валютної виручки", - розповів Олександр Каленков. Керівник УЗ Євген Кравцов виправдовував цю ситуацію зміною балансу експортних поставок руди на користь перевезень по суші в європейському напрямку, за рахунок зменшення поставок через українські порти.

Але, за словами Олександра Каленкова, поставки в Європу зростають і на це є об'єктивні причини. "Військові дії на Сході України, і втрата контролю над металургійними підприємствами на тимчасово неконтрольованій території України, призвели до збільшення експорту залізорудної сировини, насамперед до Китаю. Поставки в Китай, які йшли через порти України, було тимчасовим рішенням, яке дозволило зберегти експортні надходження країни і підтримало, в тому числі стабільність української валюти", - сказав він.

Він нагадав, що українські підприємства інвестували в модернізацію своїх потужностей і зараз мають можливість виробляти якісний високомаржінальний товар, концентрат і окатиші з високим вмістом заліза.

"Такий товар не затребуваний в Китаї, але користується підвищеним попитом вимогливих європейських виробників. Тому зростання експортних поставок до Європи було прогнозованим, мало об'єктивні причини і буде продовжуватися в найближчі роки", - говорить Каленков. Проте, підприємства не можуть повною мірою скористатися можливостями поставок на європейський ринок через неможливість УЗ перевезти достатні обсяги. Місце українських компаній на європейському ринку займають російські конкуренти.

"Керівництво УЗ розуміє цю проблему і бере участь у діалозі з галуззю, є надія, що ми зможемо повернутися на обсяги перевезень у європейському напрямку, які були на початку року. Одним з рішень проблеми на думку учасників галузі є обмеження транзиту російської руди, яка на сьогодні становить 600-700 тис. тонн в місяць. Незважаючи на те, що сама УЗ заробляє на таких транзитних перевезеннях більше, економічні втрати України в десятки разів перевищують ці доходи УЗ", - сказав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Під час наради міністр інфраструктури Володимир Омелян відзначив необхідність більшої координації роботи УЗ і вантажовідправників, закликав до активної участі представників галузі в прогнозуванні майбутніх вантажопотоків і необхідних інвестицій для розшивки вузьких місць залізниці. Крім цього будуть вивчені можливості поставок в деякі країни Європи через українські порти, у тому числі через Ізмаїльський порт. Міністр підкреслив пріоритетність українських експортних вантажів порівняно з транзитом з РФ, і доручив керівництву УЗ за можливості забезпечити таку пріоритетність.

Також, за словами Олександра Каленкова, враховуючи, що завдання збільшення експорту України є вкрай важливою для країни, галузь буде ініціювати розгляд питання пріоритетності перевезень українських експортних вантажів на рівні уряду.

Раніше в УЗ заявили, що за перші чотири місяці поточного року обсяг транзиту руди впав у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 1,5 млн тонн. При цьому майже на 2 млн тонн зріс експорт української руди у тому ж напрямку.