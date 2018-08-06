Омелян: скасування потягів між Україною та Росією залежить від РНБО та Кабміну

15:15, 06 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Рішення про скасування потягів до Росії залежить від РНБО та Кабміну / фото УНІАН

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Про це повідомляє Громадське з посиланням на заяву голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна.

За його словами, Мінінфраструктури дійсно розглядало питання закриття поїздів до Москви, але остаточне рішення має ухвалювати Рада національної безпеки і оборони України та український Уряд.

"Питання дійсно на порядку денному, але рішення консолідовано має підтримати РНБО та Уряд", - зазначив він.

Отже, про конкретні терміни закриття залізничного сполучення між Україною та Росією наразі не ідеться.

Улітку 2017-го російське видання "Коммерсант" повідомило, що Україна скасовує потяги в РФ. Однак, в Укрзалізниці тоді спростували цю інформацію. 

Між Україною і Росією курсують 14 потягів. Дев’ять з них українські. Два київські, два харківські, одеський, херсонський, а також з Кривого Рогу та Хмельницького. Кінцеві точки дві — Москва або Санкт-Петербург.

Нагадаємо, що авіасполучення між Україною і Росією було припинено 25 жовтня 2015 року. Умовою відновлення авіаційного сполучення між Україною та РФ Мінінфраструктури назвало припинення російськими компаніями польотів у Крим та сплати всіх штрафних санкцій за незаконні польоти.

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Теги: #РНБО#Кабмін#Омелян#залізничне сполучення з РФ