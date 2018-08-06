До України цьогоріч мають зайти дві нових авіакомпанії - Омелян

У червні міністр заявляв, що в Україні будуть створені дві нові авіакомпанії з міжнародним та українським капіталом.

На український ринок цьогоріч або, в крайньому випадку, в 2019 році мають зайти дві нові авіаційні компанії.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі каналу 1+1.

"Цьогоріч мають бути ще мінімум дві авіакомпанії в Україні. Я сподіваюся, що вони в цього року почнуть польоти. Якщо ні, то наступного року - точно. Але, безумовно, ті компанії, які з осені зайдуть, суттєво розширять свою географію польотів в Україні наступного року", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у червні Омелян заявляв, що в Україні будуть створені дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом. У лютому міністр говорив, що на український ринок до кінця року можуть зайти дві лоукост-авіакомпанії.