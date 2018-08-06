В Україні зросли продажі вживаних авто: найпопулярніші моделі

Серед найпопулярніших в Україні вживаних авто лідирує Volkswagen, друге місце виборов Renault, а на третьому розташувалася Skoda.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 84% і становить 51,6 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, частка вживаних авто на первинному ринку становить 53%.

Також повідомляється, що за липень було зареєстровано 9,8 тисячі вживаних авто. Порівняно з липнем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 88%.

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів становить 59%.

В асоціації зазначили, що найбільш популярними серед імпортних вживаних авто були автомобілі марки Volkswagen, яких минулого місяця було поставлено на облік 1566 штук. Це в 3,6 рази більше кількості реалізованих в Україні нових автомобілів цієї марки.

Другу строчку рейтингу займає Renault з результатом 1399 вживаних автомобілів, що майже в 2 рази перевищило липневий обсяг реалізації нових Renault.

Третій результат у Skoda - 921 автомобіль з пробігом, що на 89% більше кількості первинних реєстрацій нових автомобілів марки Skoda.

Серед імпортних вживаних автомобілів марки Ford в липні знайшли власників 626 штук, що у 2 рази більше об'єму реалізації нових Ford.

Замикає п'ятірку лідерів місяця Nissan - зареєстровано 519 б/у авто цієї марки, що на 12% більше порівняно з новими авто.

Зазначається, що найбільш ходовими моделями на українському первинному ринку легкових автомобілів з пробігом в липні були: Renault Megane - 1026 штук, Volkswagen Passat - 662 штуки, Skoda Octavia - 488 штук, Nissan Leaf - 317 штук, Volkswagen Golf - 292 штуки.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 рази і становить 56,744 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.