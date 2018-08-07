"Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії в липні

Лідером стала авіакомпанія Air Arabia із 100%-им показником пунктуальності.

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" назвав найпунктуальніші авіакомпанії у липні, які виконують рейси з аеропорту.

Читайте такожКількість чартерів на відпочинок з України зросла удвічі – Омелян

Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, лідером стала авіакомпанія Air Arabia з 100%-м показником пунктуальності.

Авіакомпанії Belavia, Qatar Airways, Turkish Airlines, Georgian Airways, Wind Rose виконували рейси вчасно на рівні вище 90%.

Пунктуальність на рівні 90-70%: Air Baltic, Air Astana, "Міжнародні авіалінії України", Czech Airlines, Adria Airways, SWISS, British Airways, Air Malta, Ellinair, Austrian Airlines, KLM.

Пунктуальність нижча 70%: Air France, Aegean Airlines, Lufthansa, Air Azur Ukraine, El Al, LOT, Iraqi Airways

Наголошується, що низка чартерних перевізників демонструє відносно невисокий рівень пунктуальності: Bravo Airways (51%), Atlasjet Ukraine (39%), SkyUp (34%), Yanair (25%), Anda Air (25%).

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в червні 93% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України були виконані вчасно.

Аеропорт "Бориспіль" у 2017 році збільшив пасажиропотік порівняно результатом 2016 року на 22% – до 10,55 мільйона осіб.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".