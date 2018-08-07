Машиністів для американських тепловозів General Electric готуватимуть в Одесі

Також голова підприємства повідомив, що у зв'язку з відсутністю навчальної бази в Україні 10 машиністів "Укрзалізниці" поїдуть тренуватися до Казахстану.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує створити навчальну базу в Одесі з підготовки машиністів тепловозів TE33A General Electric.

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Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Навчальна база в Україні буде в Одесі", – написав він.

Разом з тим, Кравцов зазначив, що у зв'язку з відсутністю навчальної бази в Україні, 10 машиністів "Укрзалізниці" поїдуть тренуватися до Казахстану.

"Поки ми чекаємо перший тепловоз General Electric з-за океану, не втрачаємо часу і починаємо навчання наших локомотивних бригад. Для України нові ТЕ33АС - техніка нового покоління. Навчальний центр, куди поїдуть залізничники, знаходиться в Казахстані, він ближче до України і має всі необхідні ресурси. Там наші машиністи пройдуть практику управління локомотивом на спеціальному тренажері, який повністю імітує роботу тепловоза ТЕ33АС. Казахстан давно і ефективно співпрацює з General Electric, тому колеги нададуть всю необхідну практичну інформацію", - написав він.

Також, Кравцов повідомив, що 10 машиністів "Укрзалізниці" General Electric підготує за власний рахунок.

"Вони, у свою чергу, потім будуть навчати своїх колег на українській залізниці", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" підписала з американською компаній General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.