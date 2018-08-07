Українські порти на Дунаї поглибить румунська компанія

Адміністрація морпортів підписала договір з румунською SC COMPLEX DELTA на проведення днопоглиблення в акваторіях морпортів Ізмаїл і Рені за 32 млн грн.

Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписала договір з переможцем тендеру, який був визначений в електронній системі публічних закупівель Prozorro, румунською компанією SC COMPLEX DELTA SRL, на проведення експлуатаційного днопоглиблення в акваторіях морських портів Ізмаїл та Рені (Одеська обл.) за 32 млн грн.

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Як повідомила прес-служба АМПУ, документ підписаний 2 серпня.

Зазначається, що загальний орієнтовний обсяг ґрунту, що підлягає обробці, становить 200 тис. куб. м, в тому числі: на ділянках акваторії Ізмаїльського морського порту – до 156 тис. куб. м, на ділянках акваторії Ренійського морського порту – до 44 тис. куб. м.

Запланований термін проведення днопоглиблювальних робіт становить не більше чотирьох місяців.

За словами керівника АМПУ Райвиса Вецкаганса, днопоглиблення портів сприятиме поліпшенню умов для обробки існуючих вантажопотоків та залучення нових.

«Ми раді, що договір з підрядником на днопоглиблення в портах Дунаю підписаний. Вперше в історії АМПУ на днопоглиблювальні тендери вийшли румунські компанії, і одна з них отримала перемогу. Це говорить про якісну підготовку процедури, її прозорість та конкурентність. Тепер компанія-переможець може мобілізувати флот і приступати до виконання робіт, необхідних для підтримання навігаційних габаритів в Ізмаїлі та Рені. Це, в свою чергу, сприятиме покращенню умов для обробки існуючих вантажопотоків та залучення нових, збільшення суднозаходів і розвитку бізнесу в цілому», - цитує прес-служба Вецкаганса.

Як повідомляв УНІАН, аукціон з вибору підрядника відбувся 17 квітня, до участі в ньому були допущені три компанії: SC COMPLEX DELTA SRL (Румунія), NATURAL ECOCONSTRUCT SRL (Румунія), ТОВ "УКРСТРОЙСЕРВІС" (Україна). Переможець торгів - SC COMPLEX DELTA SRL - зробив найбільш економічно вигідну пропозицію, яка виявилася на 3,8 млн грн нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Довідка УНІАН. Ренійський морський торговельний порт (Одеська область) заснований в 1816 році. Складається з 3 вантажних районів та поромного комплексу. Розташований на лівому березі Дунаю. Територія порту включає частину огородженої берегової смуги по лівому березі Дунаю від 123,6 км до 128,3 км. Площа території порту – 940 тис. кв. м, площа ковша – 440 тис. кв. м. Глибини на рейдах коливаються (від берега до середини річки) від 2 до 25 м. Проектна потужність порту – 7,7 млн т. Площа території – 940 тис. кв. м.

Порт Ізмаїл розташований в акваторії Кілійського гирла річки Дунай в 93 км від Чорного моря. До акваторії Ізмаїльського порту належить водний простір річки від 78 до 96 км, рахуючи від лівого берега до умовної лінії державного кордону України, яка проходить по фарватеру Дунаю.

Порт може приймати судна, довжина яких не перевищує 150 м, ширина — 30 м, осадка — 7 м. Осадка суден, які заходять у порт, лімітується прохідними глибинами Сулинського каналу і каналу Бистрий на українській ділянці річки Дунай.