Мінрегіон пропонує будувати в містах автоматизовані багатоповерхові гаражі

Управління пристроєм для переміщення автомобілів і контроль його роботи в автоматизованих гаражах передбачається з приміщення диспетчерської.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) пропонує шляхом оновлення державних будівельних норм (ДБН) ввести можливість проектування автоматизованих гаражів для автомобілів у містах України.

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Як повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідну зміну пропонується веести в ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".

"Світ не стоїть на місці і поступово переходить на автоматизацію всіх можливих процесів. Наприклад, автоматизовані гаражі для автомобілів. Процес паркування на таких автостоянках відбувається автоматично, без участі водіїв. Такі стоянки займають менше простору, що дуже важливо, особливо в центральних районах великих міст. Тобто їх можна розміщувати там, де є багато місця для звичайних або механізованих парковок", - написав він.

За словами Парцхаладзе, керування пристроєм для переміщення автомобілів і контроль його роботи в автоматизованих гаражах передбачається з приміщення диспетчерської.

"При проектуванні автоматизованих гаражів потрібно передбачати доступ персоналу для технічного обслуговування на кожен ярус розміщення автомобілів і до кожного машиномісця. Відповідно до запропонованих змін у ДБН, автоматизовані гаражі можна пристроювати до будинків за умови їх відділення протипожежною стіною 1 типу. Крім цього, допускається передбачати автоматизовані гаражі до 9-го поверху включно", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, для підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності Мінрегіон ввів нову норму в ДБН про можливість звуження ширини смуг руху в містах і селах. У міністерстві впевнені, що це сприятиме збільшенню пропускної здатності вулиць і зменшення заторів, ефективному розвитку громадського транспорту та велосипедного руху за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Довідка УНІАН. Автоматизована парковка - споруда, у якій процес в'їзду (виїзду) автомобіля на паркувальне місце відбувається без участі водія і пасажирів. Механізовані гаражі - будівлі, споруди, у яких вертикальне переміщення автомобілів відбувається з використанням спеціальних підйомників і механізмів різних систем, а переміщення по горизонталі на машиномісце - з участю водія.