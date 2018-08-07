В Україні зростає продаж електромобілів: десятка найпопулярніших електрокарів

За сім місяців продажі автомобілів зросли на 64% - до 2490 штук. Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.

Продаж автомобілів із електродвигунами в Україні в січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 64% - до 2490 штук, повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

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В Асоціації зазначають, що задоволення такого попиту відбувалося в основному за рахунок імпорту уживаних машин, частка яких у первинних реєстраціях становила 84%.

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, 1612 автомобілів цієї моделі з січня по липень одержали українську прописку.

Другим за кількістю первинних реєстрацій (з десятиразовим відставанням від лідера) став автомобіль BMW i3, перевагу якому віддали 182 автомобілісти.

Tesla Model S вибрали 123 українця, і це третій результат на ринку електрокарів.

Також до десятки найпопулярніших електрокарів увійшли: Mercedes-Benz B Electric Drive - 78 шт.; Smart Fortwo - 69 шт.; Tesla Model X - 57 шт.; KIA Soul EV - 53 шт.; Volkswagen е-Golf - 52 шт.; Toyota RAV-4 EV - 46 шт.; Fiat 500е - 37 шт.

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів із електродвигуном в Україні в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився в 2,3 разу - до 2697 одиниць.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту має намір до 2020 року збільшити частку продажу електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.