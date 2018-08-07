Представник Порошенка в Криму запропонував припинити автобусне сполучення з Росією

На думку першого заступника постійного представника президента України в Криму, такий варіант варто розглянути невідкладно.

Україні слід припинити не тільки залізничне, але і автобусне сполучення з Росією.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов.

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"Припинення залізничного сполучення з окупантом однозначно правильне рішення міністерства інфраструктури. Також необхідно невідкладно розглянути припинення автобусного сполучення", - написав у соцмережі Гданов, прокоментувавши таким чином заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про те, що в Києві зараз розглядається варіант закриття залізничного сполучення з Москвою.

Раніше стало відомо, що Міністерство інфраструктури України розглядає питання закриття залізничного сполучення з Російською Федерацією, але останнє слово залишається за Радою національної безпеки і оборони України і Кабміном.

Про конкретні терміни закриття залізничного сполучення між Україною і Росією зараз не йдеться.