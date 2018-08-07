Скандальні медалі «made in Russia»: стало відомо, скільки українців нагороджені знаком «Почесний залізничник»

При цьому нагородження працівників залізничного транспорту в 2017 році і першому півріччі 2018 роки не відбувалося, оскільки з 2014 по 2017 рік включно «Укрзалізниця» не купувала нагородні знаки в РФ.

Державна компанія "Укрзалізниця" в період з 1993 до 2016 року нагородила 4388 осіб за внесок у забезпечення розвитку і роботи залізничного транспорту знаком «Почесний залізничник», які замовляються і виробляються на заводах «Російських залізниць» (РЖД).

Читайте такожВійна не перешкода: "Укрзалізниця" підписала договір на купівлю реле російської компанії

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

При цьому, згідно з повідомленням, нагородження працівників залізничного транспорту в 2017 році і першому півріччі 2018 роки не відбувалося, оскільки в період з 2014 по 2017 рік включно «Укрзалізниця» не купувала знаки в РФ.

Зазначається, що угоду про нагородження знаком «Почесний залізничник» і пільги, що надаються працівникам залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської, Естонської Республіки, які нагороджені цим знаком, прийнято на сьомому засіданні ради з питань залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 6 лютого 1993 року в місті Алмати.

При цьому, згідно з пунктом 2 угоди, відповідний знак і посвідчення до нього розробляються, узгоджуються з залізничними адміністраціями і замовляються для них на заводах-виробниках «РЗ».

У прес-службі підкреслили, що «Укрзалізниця» вже звернулася до Міністерства інфраструктури України з пропозицією переглянути порядок участі в угоді, якою регламентується порядок присвоєння знака «Почесний залізничник».

У коментарі УНІАН міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що зараз його відомство активно вивчає варіанти розірвання або зміни угоди щодо знаків «Почесний залізничник».

«Проблема в тому, що в Україні кілька тисяч залізничників користуються пільгами цієї нагороди, зокрема, безкоштовного проїзду на території СНД», - зазначив він.

Також у прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що відповідно до положення про знак «Почесний залізничник», затвердженого радою «Укрзалізниці» від 1999 року, знаком також могли бути нагороджені особи, які працюють на підприємствах і організаціях інших галузей, за видатний внесок у забезпечення розвитку і роботи залізничного транспорту.

«Однак з 12 жовтня 2011 року радою «Укрзалізниці» внесено зміни до положення про знак «Почесний залізничник», згідно з яким нагородження працівників інших галузей не здійснюється», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" з закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклала договір з філією Російських залізниць на поставку залізницям України 96 нагородних знаків «Почесний залізничник» з мідно-нікелевого сплаву на суму 181,927 тис. російських рублів з урахуванням ПДВ.

Згідно з даними на сайті Prozorro, крім нагородних знаків «Почесний залізничник», в суму 181,927 тис. рублів входить посвідчення до знаку зі шкіри з вклейкою на самоклейному папері.

Після появи цієї інформації в ЗМІ виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків «Почесний залізничник».