Вантажообіг портів окупованого Росією Криму за десять місяців 2014 року склав 4,34 млн тонн, що на 29% менше, ніж за аналогічний період 2013 року, передають "Новости Крыма" з посиланням на дані Територіального органу нелегітимної Федеральної служби державної статистики півострова.

Читайте такожГлава МЗС Данії: ЄС повинен розширити обмеження проти Криму, а санкціям проти РФ потрібно дати часВантажообіг портів анексованого Криму в січні-вересні 2014 року склав 3,95 млн тонн, що на 31% менше, ніж за аналогічний період 2013 року.

Як повідомляє відомство, сухі вантажі в загальному обсязі переробки портами склали близько 3,70 млн тонн, або майже 85%.

Обробка вантажів за транзитними напрямками скоротилася на 80%, імпорту - на 25%.

2282 судна пройшли обробку у портах півострова у січні-жовтні 2014 року, що на 56% більше торішніх показників.

Із загальної кількості суден, на яких здійснювалися навантаження або розвантаження вантажів, 82% складають судна закордонних власників і фрахтувальників.

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