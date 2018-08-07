«Київстар» заплатив накладений АМКУ штраф у 21 мільйон гривень

Антимонопольний комітет оштрафував «Київстар» у грудні минулого року.

Мобільний оператор «Київстар» сплатив штраф у 21 млн грн, який в грудні минулого року наклав Антимонопольний комітет України за недобросовісну конкуренцію, а саме - за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

«Київстар» - посекундна тарифікація. Штраф 21 307 597 грн - сплачено! ", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет оштрафував мобільного оператора «Київстар» на 21 млн грн за недобросовісну конкуренцію, а саме - за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману.

«Київстар» у своїй тарифній політиці використовував три типи тверджень, в двох з яких зазначалося, що тарифікація «посекундна», однак по факту це твердження було неправдивим - вартість повної хвилини розмови списувалася в першу секунду розмови.