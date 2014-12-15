У Петербурзі при будівництві доріг і метро вкрали $175 млн

Про це повідомили у прес-службі КСП із посиланням на підсумки вибіркової перевірки комітету з розвитку транспортної інфраструктури (КРТІ), а також підвідомчого йому ЦКУ "Дирекція транспортного будівництва" (ДТЗ) і ГУП "Мостотрест", передає ТАСС.

За даними аудиторів, у 2011-2013 роках під час фінансування будівництва доріг ДТЗ завдала шкоди міській скарбниці в 98 млн дол. Дирекція оплачувала роботи, які фактично не були виконані або виконані з відхиленням від проектів, погоджених експертизою. У цю суму також включені штрафи, які не були стягнуті з підрядників за зрив термінів робіт.

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Аудитори КСП уточнюють, що кошторисна вартість робіт за держконтрактами була завищена на суму не менше 3 млн дол., неправомірні витрати перевищили 5 млн дол., неефективні витрати, у загальній сумі, - 8,6 млн дол., а економічно необгрунтовані витрати склали не менше 33 млн дол.

У документі також наголошується, що в Петербурзі побудовано, але не передано на баланс об'єктів транспортної інфраструктури на загальну суму понад 862 млн дол. Так, у 2013 році ДТЗ таким чином експлуатувала 58 об'єктів дорожніх споруд та 30 доріг, із них близько третини не поставлені на баланс більше двох років.

Окремі претензії аудиторів стосуються будівництва та реконструкції метро: КСП виявила нецільові витрати бюджету на загальну суму понад 1 млн дол. Ще більше 24 млн не надійшло до бюджету Петербурга - це сума штрафів, яку повинні були стягнути з підрядників через порушення графіка виконання робіт.

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Зокрема, за підсумками перевірки повідомлялося, що метрополітен залучав інвесторів для будівництва наземних вестибюлів, які "вписали" об'єкти в торгово-розважальні центри і фактично нічого не заплатили в бюджет міста.

Після цього голова петербурзького метрополітену Володимир Гарюгин заявив, що не згоден із висновками аудиторів. Міськпарламент пообіцяв "вивчити звіт і вжити заходів", однак після цього прийняв бюджет на 2015 рік, у якому не став знижувати субсидії з бюджету метрополітену.

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