Україна розраховує восени ввести в експлуатацію перші локомотиви General Electric

Раніше «Укрзалізниця» підписала з американською компаній General Electric угоду про поставку до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

Україна розраховує восени ввести в експлуатацію перші локомотиви TE33A американської компанії General Electric, які будуть виготовлені та укомплектовані для «Укрзалізниці».

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Восени Україна розраховує ввести в експлуатацію перші локомотиви, які будуть вироблені і укомплектовані для «Укрзалізниці» за коопераційним договором з американським гігантом General Electric», - повідомив Гройсман.

При цьому очільник уряду зазначив, що Україна втратила багато рухомого складу на окупованій території.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» підписала з американською компаній General Electric рамкову угоду про поставки "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.

Ціна закупівлі 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.