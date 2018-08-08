Гройсман заявив про початок процесу "вичислення ворогів" в «Укрзалізниці»

За його словами, одночасно з оновленням фондів "Укрзалізниці" відбувається і оновлення управління компанією, викорінення тіньових оборудок.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про початок процесу «вичислення» ворогів і виведення ситуації в акціонерній держкомпанії «Укрзалізниця» зі стану занепаду.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра.

«Компанія-мільярдер "Укрзалізниця" була обплутана різноманітними схемами і вузлами. Починаємо відмотувати, вичисляти ворогів і виводити ситуацію з стану занепаду», - цитує прес-служба Гройсмана.

За словами очільника уряду, одночасно з оновленням фондів відбувається і оновлення управління державною компанією, викорінення тіньових оборудок і ручного управління, яке спостерігалося в минулі періоди.

Як повідомляв УНІАН, у липні, виступаючи у Верховній Раді, Гройсман сказав, що «Укрзалізниця» зіткнулася з проблемою дефіциту вагонів і рухомого складу через корупційні схеми.

У свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що «Укрзалізниця» не встигає виконувати всі заявки бізнесу на перевезення промислових вантажів залізницею і перетворюється у «тромб» національної економіки, стримуючи нарощування виробництва замовниками її послуг. Також, за словами Омеляна, збитки «Укрзалізниці» від корупції і неефективного використання коштів станволять 10-15 млрд грн на рік.