BMW відкликає понад 300 тисяч автомобілів у Європі

Дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів у дизельних автомобілях BMW несе небезпеку спричинити пожежу, тому автоконцерн планує замінити проблемні деталі.

Автогігант BMW відкличе у Європі 324 тисячі автомобілів, з яких понад 96 тисяч - у Німеччині. Причиною став імовірний дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Автовиробник планує замінити відповідні деталі машин.

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Про це повідомляє німецьке видання Frankurter Allemeine Zeitung (FAZ). В головному офісі BMW у Баварії підтвердили інформацію газети, передає “Німецька хвиля”.

У Південній Кореї BMW через таку саму проблему відкликала вже понад 100 тисяч автомобілів. Порушення роботи модуля рециркуляції відпрацьованих газів може призвести до займання. За повідомленнями ЗМІ, вогонь уже виникав у близько 30 автомобілях. Передовсім ідеться про модель седана 520d.

Раніше Південна Корея відкрила провадження щодо BMW через те, що концерн запізно почав відкликати авто. Щодо кількості займань у машинах в Європі BMW нічого не повідомляла.

Рециркуляція відпрацьованих газів є методом, який дозволяє скорочувати обсяги викидів шкідливих для людини оксидів азоту авто з дизельними двигунами.