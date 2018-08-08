"Укрзалізниця" витратить понад 700 тисяч гривень на рекламу в Facebook

Згідно з даними на сайті Prozorro, договір дійсний до кінця року.

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклав договір з фізичною особою-підприємцем про надання послуг реклами в соціальній мережі Facebook на 739,8 тисячі гривень.

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Згідно з повідомленням в системі електронних держзакупівель Prozorro, договір купівлі-продажу 19 червня підписали в. о. директора філії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" Лішенко О. Р. та його заступник Мельниченко В. О., а з іншого боку – фізична особа - підприємець Роман Русанов.

Згідно з даними на сайті Prozorro, договір дійсний до кінця року.

Даний договір передбачає надання "Укрзалізниці" послуг з підтримки офіційної сторінки "Укрзалізниці" в соцмережі Facebook за 653 тисячі гривень.

В цю суму входить: проведення аналітичного дослідження і підготовка звіту з рекомендаціями щодо оптимізації сторінки "Укрзалізниці" у Facebook (110 тисяч гривень), розробка дизайну макетів елементів сторінки "Укрзалізниці" (195 тисяч гривень), просування публікацій "Укрзалізниці" у Facebook (з прапорцем реклама) – таргетированное просування публікацій (79,8 тисячі гривень), виготовлення "квадратних відео" для розміщення на сторінці Facebook (128,52 тисячі гривень), виготовлення ілюстративних матеріалів для розміщення в Facebook (139,5 тисячі гривень).

Крім цього, у разі збільшення кількості передплатників сторінки з 28 тисяч до 78 тисяч, а також у разі надання послуг без порушень термінів, якісно і повністю, виконавець разово отримає 87 тисяч гривень.

Зазначається, що послуги надаватимуться за адресою офісу "Укрзалізниці" в Києві по вул. Тверська, 5.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" за закупівель "Центр забезпечення виробництва" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, уклав договір з філією Російських залізниць на поставку "залізницях України" 96 нагрудних знаків "Почесний залізничник" з мідно-нікелевого сплаву на суму 181,927 тисячі російських рублів (78 400 гривень) з урахуванням ПДВ.

Згідно з даними на сайті Prozorro, крім нагрудних знаків "Почесний залізничник", в суму 181,927 тисячі рублів входить посвідчення до знака зі шкіри з вклейкою на самоклеючому папері.

Після появи цієї інформації в ЗМІ виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків "Почесний залізничник".