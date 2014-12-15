Активісти просять прем’єра розібратися з антиукраїнською позицією на ринку авіаперевезень

«Зараз сторінки багатьох газет рясніють заголовками, що на ринку авіаперевезень нібито триває війна, війна за контроль над цим ринком. Різноманітні «експерти», невідомі юристи, впевнено заявляють, що якщо запрацюють нові Правила , то багатьом невеличким авіакомпаніям залишиться лише згорнути свою діяльність і закритися. З їхніх слів ринок прямує до катастрофи», - йдеться у листі.

В Асоціації звертають увагу на те, хто саме пророкує цю катастрофу і чиїми руками та вустами розхитується ситуація на ринку авіаперевезень.

«Негатив з цього приводу розповсюджує псевдо «Асоціація авіаперевізників України», інформація про яку поки що відсутня в Єдиному державному реєстрі підприємств України. Членами Асоціації публічно називають себе – дочірня компанія турецького авіаперевізника «АтласДжет Україна», авіакомпанії «ЮТейр-Україна» та UM Air, «Буковина» та обслуговуюча компанія з аеропорту «Бориспіль» - «Трансаерохендлінг» та деякі взагалі непрацюючі перевізники», - зазначають в Асоціації захисту прав громадян України.

Дочірня компанія турецького авіаперевізника «Атласджет Україна», яка займає найбільш агресивну позицію щодо нових ринкових правил, досі не здійснила жодного рейсу, не зважаючи на те, що отримала влітку минулого року 15 призначень на рейси. Нібито турецька сторона контролює як мінімум 90% компанії. Неофіційно ж на ринку кажуть, що компанія створена на гроші сім‘ї колишнього президента Віктора Януковича, йдеться у листі. «Генеральний директор цієї компанії Сергій Підгорецький – колишній співробітник Служби безпеки України , за часів Кучми та Януковича . Адвокат «Атласджет Україна» постійно розповсюджує у соціальних мережах та ЗМІ неправдиву інформацію та відверто викривлює факти, аби представити ситуацію у вигідному його клієнту світі», - зазначає голова Асоціації захисту прав громадян України Володимир Лесик.

Інший член Асоціації авіаперевізників - авіакомпанія «ЮТейр-Україна» - дочірня компанія російської UTair, останнім часом здійснює лише один рейс з Києва до Москви. Незважаючи на наявність півтора десятка призначень на рейси, авіакомпанія не зацікавлена здійснювати польоти з України, за словами її гендиректора Анатолія Бенца. Змінити позицію щодо нашого ринку компанія готова, якщо держава Україна надасть їй суттєві знижки на авіаційне пальне та податкові пільги. Вибачте, але коментарі з цього приводу зайві, зазначають у листі.

У UM Air більш значна географія польотів - з Києва на Бейрут, Тегеран та Амман. Ця авіакомпанія була створена ще у 1998 році, її засновниками були два брата-громадянина Лівану Марун та Родриг Мерхеж. Пізніше у 2004 році до складу засновників ввели нардепів Володимира Сацюка та Олександра Волкова, в обмін на лобіювання інтересів компанії. Європейська комісія (ЄК) неодноразово забороняла польоти UM Air над територією ЄС з міркувань безпеки, адже та використовувала дуже старі літаки. США застосовували санкції щодо авіакомпанії та її співвласника Родріга Мерхежа за співпрацю з Іраном в момент дії мораторію, йдеться у листі.

В Асоціації захисту прав громадян України резюмують, що антиукраїнська та деструктивна позиція членів цієї «псевдо-Асоціації» несе небезпеку як для ринку авіаційних перевезень, так і для нашої держави в цілому.

«Асоціація захисту прав громадян України», яку я очолюю, не є гравцем авіаційного ринку, ми представляємо інтереси громадян України, авіапасажирів. І ми занепокоєні тим фактом, що якісь аферисти, можливо за гроші Росії чи сім‘ї колишнього президента Януковича намагаються дестабілізувати ринок авіаперевезень, який має стратегічне значення для нашої держави», - говорить Володимир Лесик.

В Асоціації зазначають, що держава повинна, в першу чергу, пам’ятати про інтереси українського пасажира, захищати українського перевізника, піклуватися про безпеку польотів, розвивати інфраструктуру національного ринку, створювати нові робочі місця по всій Україні, а не лише у столиці.