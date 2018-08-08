До України відправили перший тепловоз General Electric - Кравцов

В. о. голови "Укрзалізниці" Кравцов зазначив, що остаточне доукомплектування локомотива буде проводитися на Крюківському вагонобудівному заводі.

Перший тепловоз ТЕ33АС General Electric для України вирушить сьогодні з Пенсільванського заводу GE Transportation (США).

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Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Перший TE33AC для України вирушить сьогодні з заводу GE Transportation, що в Пенсільванії. Локомотив поїде поїздом до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантичний океан, Середземне і Чорне море до Чорноморська", – написав він.

Кравцов зазначив, що остаточне доукомплектування локомотива буде проводитися на Крюківському вагонобудівному заводі.

"Після цього він буде прийнятий в експлуатацію і почне перевозити вантажі", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Україна розраховує восени ввести в експлуатацію перші локомотиви ТЕ33АС американської компанії General Electric.

Раніше "Укрзалізниця" підписала з американською компаній General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.