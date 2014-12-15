Укрзалізниця» першим рейсом поїзда «Інтерсіті+» Київ - Кривий Ріг перевезла 119 пасажирів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, новий поїзд курсує по заданому маршруту через день: з Києва - по парних числах, з Кривого Рогу - по непарних.

У повідомленні наголошується, що на даному маршруті державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), який є оператором швидкісних поїздів, задіяла електропоїзд вітчизняного виробництва Крюківського вагонобудівного заводу Екр-1 «Тарпан».

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«Завдяки тому, що на шляху прямування поїзд не має проміжних зупинок, час у дорозі з Києва до Кривого Рогу становить 5 годин 1 хвилину, а назад - 4 години 59 хвилин», - наголошує «Укрзалізниця».

Зокрема, починаючи від 12 грудня, швидкісний поїзд відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 17:29 і прибуває до Кривого Рогу до 22:30. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 8:01 і прибуває до столиці о 13:00.

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«Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 є першим швидкісним поїздом, який поєднав великий промисловий, науковий і культурний центр зі столицею України - до цього між Кривим Рогом і Києвом курсували лише нічні поїзди, подорож якими займає більше 8 годин», - наголошується в повідомленні.

Квитки на даний швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків і в усіх залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), який є оператором швидкісних поїздів, з 28 листопада 2014 року продовжив маршрут курсування швидкісного поїзда №734/733 сполученням Київ - Дніпропетровськ до Красноармійська (Донецька область).

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

Цього року «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.