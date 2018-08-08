Китайська компанія почала днопоглиблення в порту "Чорноморськ"

Для проведення днопоглиблення CHEC мобілізувала флот з 15 судів, які вже прибули до акваторії порту.

Сьогодні в морському порту "Чорноморськ" (Одеська область) китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) приступила до днопоглиблення на морському підхідному каналі та операційній акваторії 1-го ковша Сухого лиману.

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Як повідомили УНІАН в адміністрації порту, таким чином 8 серпня в порту почалася реалізація нового великого інфраструктурного проекту Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що днопоглиблення в порту підвищить його конкурентоспроможність в басейні Чорного моря, створить умови для підходу великотоннажних суден з осадкою до 14,5 метра типу Capesize дедвейтом до 100 тисяч тонн і контейнеровозів місткістю 8 тисяч TEU до чинних і запланованих реконструкцією глибоководних причалів.

Як зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, дані днопоглиблювальні роботи в порту "Чорноморськ" є черговим етапом реалізації стратегії АМПУ з розвитку українських портів.

"Наше завдання – створювати всі необхідні умови для ефективної роботи всіх учасників ринку – приватних і державних, стивідорних компаній, а також збільшити вантажопотік і розширити участь українських портів у міжнародних транспортних коридорах. Черноморску в реалізації цих планів відведена важлива роль", - додав Вецкаганс.

Передбачається, що реалізація цього проекту позитивно вплине на перспективний розвиток стивідорів, що працюють в порту, в тому числі таких великих приватних компаній як "Кернел", "Рисоил", "Ильический зерновий термінал". Стратегія розвитку порту також передбачає реконструкцію причального фронту зі збільшенням глибин біля його кордонів. Мова йде про реконструкцію причалів №№1-2, 11-17 із збільшенням проектних глибин до 15 метрів.

Проект днопоглиблення, розроблений базовим інститутом Міністерства інфраструктури України "Чорноморндіпроект", передбачає не лише поглиблення, але і розширення підхідного каналу. На сьогоднішній день довжина каналу становить 1,4 тисячі метрів, ширина - 150 метрів, а глибина - 14,5 метра. Після реконструкції його параметри будуть збільшені: довжина - до 1,6 тисячі метрів, глибина - до 16 метрів. У свою чергу, днопоглиблення акваторії 1-го ковша Сухого лиману дозволить досягти глибини в його центральній частині до 15 метрів.

Загальний обсяг днопоглиблювальних робіт у порту становить близько 2 мільйонів кубометрів. На підхідному каналі буде піднято понад 500 тисяч кубометрів грунту, акваторії - майже 1,5 мільйона кубометрів. Орієнтовний термін проведення робіт за проектами від 2 до 5 місяців.

Вартість реалізації проектів - 404,1 мільйона гривень без ПДВ, з них – 87,1 мільйона гривень буде спрямовано на днопоглиблення каналу, а 317 мільйонів гривень - акваторії.

Для проведення днопоглиблення CHEC мобілізувала днопоглиблювальний флот з 15 судів, які вже прибули в акваторію порту.

Як повідомляв УНІАН, CHEC обрана для проведення днопоглиблювальних робіт у порту "Чорноморськ" в результаті відкритих торгів. Процедура складалася з двох лотів, аукціон по кожному з яких пройшов 13 березня. Участь у конкурсі взяли найбільші світові днопоглиблювальні компанії: China Harbour Engineering Company Ltd. (Китай), LTD Novadeal (Бельгія), Jan De Nul n.v. (Нідерланди), Van Oord Dredgingand Marine BV (Нідерланди). Компанія CHEC запропонувала найнижчу вартість робіт. Економія коштів склала 40 мільйонів гривень або 10% від очікуваної вартості.

Довідка УНІАН. Морський торговельний порт "Чорноморськ" – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тисяч тонн.