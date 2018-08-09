Новий маршрут: на Закарпатті провели експериментальну поїздку швидкісного поїзда

Поїзд проїхав по маршруту Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород.

В ніч з 7 на 8 серпня була проведена експериментальна поїздка двосистемного швидкісного електропоїзда "Тарпан" виробництва Крюківського вагонзаводу зі Львова до Ужгорода.

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Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Ужгородську дирекцію залізничних перевезень.

Як інформують залізничники, поїзд проїхав маршрутом Львів-Лавочне-Мукачево-Ужгород.

Дана тестова поїздка була здійснена з метою визначення можливості курсування нового поїзда Київ-Львів-Мукачево-Ужгород, підтвердження динамічних характеристик рухомого складу і визначення максимальних швидкостей руху.

Нагадаємо, що в березні поточного року транспортний комітет Верховної Ради рекомендував УЗ запустити новий маршрут поїздів "Інтерсіті+" з Києва до Ужгорода.

До того, в лютому повідомлялося, що УЗ розглядає можливість відкриття чергового маршруту швидкісного поїзда "Інтерсіті", який може з'єднати Львів і Закарпатську область.