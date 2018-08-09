У Києві пішохідну зону Хрещатика хочуть продовжити до Бессарабки

Проект буде реалізований в рамках нової стратегії розвитку міста.

Пішохідну зону Хрещатику планують продовжити до Бессарабської площі.

Про це в радіо-ефірі розповів заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, інформує прес-служба Київської міськдержадміністрації.

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«Планується розширення пішохідної зони для жителів та гостей столиці, які рухатимуться із Хрещатику до Бессарабки, шляхом перекриття вулиці, що практично вся наповнена припаркованими авто», – зазначив посадовець.

За його словами, цей проект буде реалізований у рамках нової стратегії розвитку міста.

«Загалом, Київ був автомобільним містом, але продовження старої стратегії призведе тільки до погіршення транспортної ситуації, яка вже на межі. Відповідно зараз ми розвиваємо пішохідні зони, встановлюємо паркувальні стовпчики, щоби автомобілісти не заїжджали на тротуари», - підкреслив Рахматуллін.

Чиновник також нагадав, що за новою транспортною політикою наразі у Києві реалізується проект "Пішохідний Поділ".

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня на Подолі розширено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного, також вдосконалено схему руху транспорту.

Далі планувалася зміна напрямку вулиці Андріївської та проїзду Боричів узвіз – вулиця Набережно-Хрещатицька і Братська, що збільшить пропускну здатність Поштової площі. Також планувалося перенести кінцеву зупинку трамваїв із вулиці Спаської ближче до Контрактового будинку.