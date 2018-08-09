Аеропорт «Бориспіль» заплатив майже 13 мільйонів штрафу

Антимонопольний комітет оштрафував аеропорт у січні минулого року.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сплатив штраф у 12,78 млн грн, що в січні минулого року наклав Антимонопольний комітет України за встановлення завищеної плати суб'єктам, які надають послуги з наземного обслуговування авіакомпаніям.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

«Фактично мова йшла про встановлення завищеної плати суб'єктам, які надають послуги з наземного обслуговування авіакомпаніям. Ефективна конкуренція суб'єктів наземного обслуговування вигідна авіакомпаніям і споживачам. Рішенням було накладено штраф 12,78 млн грн. Більше року тривав судовий процес. Сьогодні прийшов лист від «Борисполя» про виконання рішення та сплату штрафу», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року Антимонопольний комітет наклав штраф на найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль» у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку спеціалізованих послуг аеропорту в частині аеропортового наземного обслуговування (хендлінг).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».