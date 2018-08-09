Глава "Укравтодору" розповів, які магістралі відремонтують до кінця року

Він зазначив, що головні дороги країни ремонтуються ділянками, оскільки відремонтувати всі дороги, 95% з яких розбиті, в короткі терміни неможливо.

З 2017 року "Укравтодор" сфокусувався на основних маршрутних коридорах і затвердив першу п'ятирічну стратегію розвитку доріг на 2018-2022 роки.

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Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" розповів Славомір Новак, польський глава "Укравтодору".

За словами Новака, мета стратегії з'єднати до 2022-го всі обласні центри України між собою нормальними дорогами. "У 2018 році є пріоритетні коридори: Київ-Харків-Довжанський - продовжуємо ремонт, і до кінця року його відремонтуємо. Дорога Харків-Охтирка, що між Харківською і Сумською областю, також до кінця року буде зроблена", - повідомив він.

Крім цього Новак розповів, що з січня цього року проводиться дві реформи, які стануть конституцією дорожньої галузі. "Перша - децентралізація доріг, як це давно зроблено в інших країнах Європи. Ми передали 120 тис. км доріг на місцевий рівень і залишили [собі] 50 тис. державних доріг. Друга реформа - дорожній фонд як стабільний і незалежний інструмент фінансування дорожньої галузі", - розповів Новак.

Він зазначив, що реформа децентралізації масштабна, і перші кроки очікувано важкі, але її суть в тому, що зараз хороші дороги в містах, районах та селищах - це відповідальність місцевої влади та показник її ефективності. "Тепер губернатор повинен пояснювати громадянам, чому надані державою кошти не освоєні. Ми передали кошти, передали дороги - хлопці, займайтеся", - сказав Новак.

Крім того, він зазначив, що не хоче бачити кумівства при виборі підрядника на ремонт дороги. "Тому ми запрошуємо великі компанії з Європи, і з їхнього боку є великий інтерес. У турецьких, азербайджанських, білоруських компаній також є зацікавленість в українському ринку", - розповів він.

Новак зазначив, що головні дорожні артерії країни ремонтуються ділянками, оскільки відремонтувати абсолютно все в країні, де 95% доріг в поганому стані, за рік нереально.

Повну версію інтерв'ю зі Славоміром Новаком читайте у новому номері журналу "Новое время" від 09 серпня 2018 року.