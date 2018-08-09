«Укрзалізниця» в рази переплатить за відеокамери для поїздів - ЗМІ

Цьогоріч у пасажирські вагонні депо по всій Україні поставлять 100 комплектів системи відеоспостереження.

Філія «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» 3 липня за результатами тендеру замовила у ТОВ «Секур Інтеграція» систем відеонагляду на 7,40 млн грн.

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Про це повідомляють “Наші гроші” з посиланням на дані в системі «Прозорро».

Цьогоріч у пасажирські вагонні депо по всій Україні поставлять 100 комплектів системи відеоспостереження виробництва компанії «Guangzhou Cantonk Corporation Ltd.» (Китай) у 2018 році по 74 тис. грн. Прес-центр «УЗ» писав, що відеокамери встановлять із двох боків коридору вагона та в тамбурі, а монітор для спостереження знаходитиметься в службовому купе провідника.

За даними «Наших грошей», ціни реєстраторів і камер можуть бути завищені у кілька разів.

Наприклад, купольні камери AHD Tecsar AHDD-15F2M-A-MOB з мікрофоном і дальністю інфрачервоного підсвічування 15 м купили по 3 550 грн. В інтернет-магазинах подібні купольні камери AHD Tecsar AHDD-20F2M-A-out без позначки MOB, яка означає захист від вібрації для використання у транспорті, з мікрофоном та більшою дальністю ІЧ-підсвічування 20 м продавали вчетверо дешевше – по 836 грн. Таким чином захист від вібрації підняв ціну камер у чотири рази. У чому полягає цей захист – поролонових подушечках, чи ще якихось елементах – невідомо, у тендерній документації про це немає жодних даних.

При цьому переможець включив у детальний опис товару фотографію не пропонованої ним камери AHD Tecsar AHDD-15F2M-A-MOB, а зовсім іншої камери MD2AH28-IR6.

Також дуже високою є ціна на 7-дюймові монітори (TFT LCD, 800×480 RGB) – 9 958 грн. за штуку. За таку ціну можна придбати монітори з учетверо більшою діагоналлю (наприклад 27″ Dell UltraSharp).

Найдорожче у комплекті коштують відеореєстратори – по 39 916 грн за штуку. Звичайні відеореєстратори коштують у п’ять разів дешевше – від 7 до 10 тис. грн.

Ціна угоди на 25 нижча від очікуваної вартості закупівлі у 7,52 млн грн. Гарантійний термін становить два роки, термін оплати – місяць після поставки.

Засновником столичної фірми «Секур Інтеграція» є Петро Івасюк, а директором – Олег Костовський. Останній у 2015 році йшов у Житомирську райраду від ВО «Свобода».

Єдиним конкурентом було ТОВ «Смарт Сіті Технолоджі» Андрія Погорєлова.

Натомість шість інших фірм не допустили до торгів через технічну невідповідність товару, відсутність документів на підтвердження стосунків з виробником, документів виробника про якість товару, чинних сертифікатів відповідності або гарантійних листів про надання нових сертифікатів відповідності до закінчення терміну дії старих.