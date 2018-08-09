Євробізнес ініціює мораторій на підвищення залізничних тарифів в Україні

Працюючі в Україні компанії і підприємства вже відчули негативний ефект від попередніх ініціатив залізничного держмонополіста ПАТ "Укрзалізниця" в сфері тарифної політики.

Про це йдеться у листі Європейської бізнес-асоціації ЄБА і адресованому в. о. генерального директора УЗ Євгену Кравцову та голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній.

Зокрема, з 31 жовтня 2017 року на 15% підвищено тариф на вантажоперевезення, з 19 лютого змінена процедура визначення плати за використання вагонів УЗ – в результаті чого витрати вантажоперевізників зросли на 30-35%.

В обох випадках втрати бізнесу від ініціатив УЗ оцінюються ЄБА у 6,5 мільярдів гривень. Далі з 27 липня УЗ ввела нові ставки за використання своїх вагонів, що призвело до втрат бізнесу на 1,3 мільярда гривень. Таким чином загальний тариф на вантажоперевезення вже виріс на 25%, за оцінками ЄБА.

"На нашу думку, це не узгоджується із задекларованими намірами про мораторій на подальше підвищення тарифів в 2018 році", - підкреслюють в Європейській бізнес-асоціації.

На її думку, нові пропозиції УЗ щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є ще одним кроком на шляху перманентного підвищення тарифів держмонополістом.

Відзначається, що через це витрати українських підприємств на перевезення залізорудної сировини зросте на 350 мільйонів гривень в рік, на перевезення енергетичного вугілля – на 600 мільйонів гривень.

У цілому невиконання плану капітальних інвестицій та незбалансоване підвищення залізничних тарифів з боку УЗ вже обійшлося українській промисловості в додаткових 19 мільярдів гривень. При цьому, отримавши колосальні додаткові кошти, держкомпанія не може вирішити проблему з дефіцитом локомотивів для перевезення промислових вантажів, підкреслюють в ЄБА.

У зв'язку з цим Європейська бізнес-асоціація просить Державну регуляторну службу і "Укрзалізницю" оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення національної комісії регулювання транспорту – незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т. ч. у сфері залізничного транспорту.