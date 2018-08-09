«Дизельгейт» по-японськи: Mazda, Suzuki і Yamaha викрили у фальсифікації показників викидів

Найбільші порушення виявлено у Suzuki, яка не зафіксувала факт неякісної інспекції в половині з 13 тис. випадків, які були вивчені комісією міністерства.

Японські автомобільні компанії Mazda Motor, Suzuki Motor і Yamaha Motor фальсифікували тести на економію палива і викиди в вироблених ними автомобілях.

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Про це повідомляє Nikkei з посиланням на міністерство транспорту Японії, передає RNS.

Японська влада провела розслідування після того, як стало відомо про аналогічні проблеми у Subaru і Nissan.

Найбільші порушення виявлено у Suzuki, яка не зафіксувала факт неякісної інспекції в половині з 13 тис. випадків, які були вивчені комісією міністерства, а у Mazda і Yamaha цей показник становив 3,8 і 2,1% відповідно.

Чи будуть до компаній застосовуватися якісь санкції, наприклад, відкликання автомобілів, не уточнюється. Поки відомство тільки зажадало від усіх виробників попередити подібні випадки в майбутньому.

Раніше в 2015 році навколо Volkswagen вибухнув скандал, який отримав назву «дизельгейт». Компанія була викрита в тому, що її автомобілі оснащувалися спеціальним ПО, яке занижувало реальні показники шкідливих викидів під час тестів. У цілому компанія продала близько 11 млн автомобілів, викиди яких не відповідали нормативам.