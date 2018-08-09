На одній з головних доріг Києва на рік обмежать рух транспорту

Часткові обмеження запроваджуватимуть у зв’язку з прокладанням лінії електропередач.

У Києві протягом року діятимуть часткові обмеження для руху транспорту на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 31 липня.

Розпорядження підписано у зв’язку зі зверненням ПАТ «ДТЕК Київські тепломережі», яке виконуватиме будівельні роботи.

Згідно з документом, нову лінію передбачено прокласти у період з 1 серпня 2018 року по 5 липня 2019 року.

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Зокрема, планується будівництво кабельної лінії 110 кВ (КЛ-110 кВ) «Новокиївська-Московська № 1, № 2». Після завершення робіт виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів у місцях розриття.

Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покладено на «ДТЕК Київські тепломережі». Підприємство має забезпечити організацію руху транспорту під час виконання робіт та встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху.

У прес-службі Київської міської держадміністрації повідомили, що роботи з прокладання лінії елетропередач виконуватимуться за кошти товариства.

"Роботи виконуватимуться згідно з графіком, уздовж узбіччя у межах червоних ліній, що не призведе до порушення транспортного потоку, а перехід проїжджої частини проспекту Академіка Глушкова виконається закритим способом – методом горизонтального буріння," - зазначили в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня більш ніж на рік перекриють для проїзду частину розв'язки біля станції метро «Шулявська» в Києві.