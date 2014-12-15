Дві ДТП на залізничних переїздах в Івано-Франківській і Сумській областях сталися з вини водіїв

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявила, що зіткнення дизель-поїзда сполученням Івано-Франківськ – Рахів з легковим автомобілем на перегоні Надвірна-Делятин Львівської залізниці 13 грудня сталося з вини водія автотранспортного засобу.

«Водій виїхав на переїзд, проігнорувавши дорожні знаки на підходах до переїзду і заборонні показники сигналізації переїзду. В машині перебувала п'яна компанія», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, у результаті зіткнення транспортний засіб було пошкоджено в обсязі капітального ремонту, проте ніхто з пасажирів не постраждав.

Також 13 грудня на залізничному переїзді 21 км перегону Макове-Глухів (Сумська область) приватний легковий автомобіль «Шкода Октавія» зіткнувся з поїздом сполученням Глухів-Макове. Водія авто з черепно-мозковою травмою було доставлено до лікарні.

«Як і у попередньому випадку, вини залізниці немає», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-листопаді 2014 року кількість дорожньо-транспортних подій (ДТП) на залізничних коліях і переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% (на 19 випадків) - до 65 випадків.

За підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, внаслідок чого загинуло 23 особи і 27 було травмовано.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину колій.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою і світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими і обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового і не обладнані автоматикою.