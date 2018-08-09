"Мобільне рабство" йде: перенесення номерів в Україні стартує з 1 травня 2019 року

До 1 лютого 2019 року має завершитися створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв'язку, та їх підключення до централізованої бази даних ДП "Укрчастотнагляд".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), повноцінно запустить послугу з перенесення абонентських номерів (MNP) в Україні з 1 травня 2019 року.

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Таке рішення було прийнято на засіданні комісії 7 серпня, повідомляє прес-служба НКРЗІ.

Згідно з повідомленням, до 1 лютого 2019 року має завершитися створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв'язку, та їх підключення до централізованої бази даних ДП "Укрчастотнагляд".

"Зазначені терміни, визначені в проекті рішення НКРЗІ, були взяті за основу рішенням НКРЗІ від 26 червня 2018 року. У встановлений строк проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій не надходило. Проект акта спрямований на узгодження в зацікавлені державні органи", - додали в Нацкомісії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) оголосило про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: "Діалінк", "Т4в", "Ес Ай Центр" і "Технічний центр інтернет". Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, Ericsson, "Діалінк", "ЕС АЙ центр", "Т4в" і "Українські спеціальні системи".

25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендеру компанію "Діалінк", після чого інші учасники торгів та низка українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

Наприкінці квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України від 18 березня, і обрав переможцем IT-компанію "Ес Ай Центр". Це рішення, у свою чергу, також викликало невдоволення з боку переможених учасників, які почали оскаржувати його в судових інстанціях.

У квітні 2017 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) дозволила мобільним операторам почати роботи з проектування своїх телекомунікаційних мереж для надання послуги MNP.