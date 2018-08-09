"Мобільне рабство" йде: перенесення номерів в Україні стартує з 1 травня 2019 року
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), повноцінно запустить послугу з перенесення абонентських номерів (MNP) в Україні з 1 травня 2019 року.
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Таке рішення було прийнято на засіданні комісії 7 серпня, повідомляє прес-служба НКРЗІ.
Згідно з повідомленням, до 1 лютого 2019 року має завершитися створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв'язку, та їх підключення до централізованої бази даних ДП "Укрчастотнагляд".
"Зазначені терміни, визначені в проекті рішення НКРЗІ, були взяті за основу рішенням НКРЗІ від 26 червня 2018 року. У встановлений строк проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій не надходило. Проект акта спрямований на узгодження в зацікавлені державні органи", - додали в Нацкомісії.
Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) оголосило про початок процедури державних закупівель послуг для створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP.
У першому тендері взяли участь 4 компанії: "Діалінк", "Т4в", "Ес Ай Центр" і "Технічний центр інтернет". Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.
У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, Ericsson, "Діалінк", "ЕС АЙ центр", "Т4в" і "Українські спеціальні системи".
25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендеру компанію "Діалінк", після чого інші учасники торгів та низка українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.
Наприкінці квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України від 18 березня, і обрав переможцем IT-компанію "Ес Ай Центр". Це рішення, у свою чергу, також викликало невдоволення з боку переможених учасників, які почали оскаржувати його в судових інстанціях.
У квітні 2017 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) дозволила мобільним операторам почати роботи з проектування своїх телекомунікаційних мереж для надання послуги MNP.