У Києві в годину пік потяги метро на "червоній гілці" їздять із затримками
19:31, 09 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Вибухівку шукають на червоній лінії.
Потяги їздять із затримками / фото wikimedia.org
У Києві в ці хвилини поїзди метрополітену їздять із затримками. У гучномовцях у вагонах оголошують: через технічні причини.
"Десять хвилин на "Арсенальній" стояли. Вже сім на "Дніпрі" стоїмо", - про це з підземки передає журналіст ТСН.ua.
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Йдеться про червону лінію, що з'єднує "Лісову" з "Академмістечком". З'явилася інформація, ніби правоохоронцям надійшов анонімний дзвінок про замінування станцій "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна".
Офіційного пояснення від Київського метрополітену про затримки поїздів поки що немає.
Як повідомляв УНІАН, 5 серпня рух поїздів Оболонсько-Теремківською ("синьою") лінією столичного метро змінювали через через технічний збій.
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