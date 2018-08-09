У Києві в годину пік потяги метро на "червоній гілці" їздять із затримками

Вибухівку шукають на червоній лінії.

У Києві в ці хвилини поїзди метрополітену їздять із затримками. У гучномовцях у вагонах оголошують: через технічні причини.

"Десять хвилин на "Арсенальній" стояли. Вже сім на "Дніпрі" стоїмо", - про це з підземки передає журналіст ТСН.ua.

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Йдеться про червону лінію, що з'єднує "Лісову" з "Академмістечком". З'явилася інформація, ніби правоохоронцям надійшов анонімний дзвінок про замінування станцій "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна".

Офіційного пояснення від Київського метрополітену про затримки поїздів поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня рух поїздів Оболонсько-Теремківською ("синьою") лінією столичного метро змінювали через через технічний збій.