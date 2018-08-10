Пілоти Ryanair почали найбільший в історії авіакомпанії страйк (відео)

10:50, 10 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Пілоти авіакомпанії Ryanair, яка цієї осені планує вийти на український ринок, оголосили масові страйки", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що пілоти компанії не вийшли на роботу у Німеччині, Бельгії, Ірландії та Швеції. Працівники вимагають вищої зарплатні та покращення умов праці.

Наразі Ryanair вже анулював 15% усіх запланованих на сьогодні вильотів. Лише у Німеччині у небо не здіймуться 250 літаків.

Пілоти страйкують через те, що авіакомпанія не погоджується підняти їм зарплати та покращити умови праці.

Керівництво компанії йти на поступки співробітникам відмовляється.

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Теги: #страйк пілотів Ryanair