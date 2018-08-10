Пілоти Ryanair почали найбільший в історії авіакомпанії страйк (відео)
10:50, 10 серпня 2018Транспорт/Зв'язок
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Пілоти лоукостера Ryanair розпочали найбільший в історії компанії страйк. У Німеччині 10 серпня скасовано 250 рейсів. Загалом по Європі - 400.
Ілюстрація / REUTERS
Пілоти ірландського лоукостера Ryanair у п'ятницю, 10 серпня, розпочали наймасштабніший страйк в історії перевізника.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
"Пілоти авіакомпанії Ryanair, яка цієї осені планує вийти на український ринок, оголосили масові страйки", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що пілоти компанії не вийшли на роботу у Німеччині, Бельгії, Ірландії та Швеції. Працівники вимагають вищої зарплатні та покращення умов праці.
Наразі Ryanair вже анулював 15% усіх запланованих на сьогодні вильотів. Лише у Німеччині у небо не здіймуться 250 літаків.
Пілоти страйкують через те, що авіакомпанія не погоджується підняти їм зарплати та покращити умови праці.
Керівництво компанії йти на поступки співробітникам відмовляється.
Пілоти Ryanair оголосили масові страйки у Німеччині, Бельгії, Ірландії та Швеції
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