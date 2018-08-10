Пілоти Ryanair почали найбільший в історії авіакомпанії страйк (відео)

Пілоти лоукостера Ryanair розпочали найбільший в історії компанії страйк. У Німеччині 10 серпня скасовано 250 рейсів. Загалом по Європі - 400.

Пілоти ірландського лоукостера Ryanair у п'ятницю, 10 серпня, розпочали наймасштабніший страйк в історії перевізника.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Пілоти авіакомпанії Ryanair, яка цієї осені планує вийти на український ринок, оголосили масові страйки", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що пілоти компанії не вийшли на роботу у Німеччині, Бельгії, Ірландії та Швеції. Працівники вимагають вищої зарплатні та покращення умов праці.

Наразі Ryanair вже анулював 15% усіх запланованих на сьогодні вильотів. Лише у Німеччині у небо не здіймуться 250 літаків.

Пілоти страйкують через те, що авіакомпанія не погоджується підняти їм зарплати та покращити умови праці.

Керівництво компанії йти на поступки співробітникам відмовляється.