З наступного року з Херсона почнуть літати лоукостери - Омелян

Голова Мінінфраструктури зазначив, що розвиток авіаперельотів з Херсона дозволить українцям з окупованого Криму дешево літати по всій Європі.

З наступного року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії, а іноземна авіакомпанія може створити свою дочірню компанію в Україні з місцем базування в Херсоні.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми сподіваємося, що з наступного року з Херсона полетять лоукости. Ми працюємо з великим європейським перевізником з цього питання, сподіваємося на підтримку української авіакомпанії МАУ, а також є цікаві переговори з авіакомпанією, яка хоче створити свою дочірню компанію в Україні і хоче вибрати свою базу в Херсоні. Щось із цих варіантів неодмінно спрацює, і наступного року Херсон матиме великі перспективи", - сказав міністр.

Також, Омелян зазначив, що розвиток авіаперельотів з Херсона дозволить українцям з окупованого Криму дешево літати по всій Європі.

Як повідомляв УНІАН, у червні Омелян заявляв, що в Україні будуть створені дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом. У лютому міністр говорив, що на український ринок до кінця року можуть зайти дві лоукост-авіакомпанії.