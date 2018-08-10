Поїзд "чотирьох столиць" з Києва можуть продовжити до Таллінна

Пасажирський поїзд за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига буде запущений у вересні цього року.

Маршрут курсування пасажирського поїзда "чотирьох столиць" – Київ – Мінськ – Вільнюс - Рига, який буде запущено з 28 вересня цього року, можуть продовжити до Таллінна (Естонія).

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Про це повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання одного з користувачів соцмережі.

«Розмови йдуть, естонці навіть трохи образилися на нас, що ми спочатку планували, а потім не дотягнули до них. Вони зацікавлені дуже. Я розмовляв з президентом їхньої залізниці. Думаю - незабаром дотягнемо. Проблема в тому, що залізницею з Риги до Таллінна 10 годин, а автобусом трохи менше. Але працюємо», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що пасажирський поїзд "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс - Рига буде запущено з 28 вересня цього року.

За словами в. о. глави «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, поїзд до Риги через Мінськ і Вільнюс їхатиме 19 годин, роблячи зупинки на станціях Словечно, Калинковичі, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй і Єлгава.

У лютому Кравцов в інтерв'ю УНІАН повідомив, що вартість квитка в купейному вагоні до Риги становитиме близько 1 855 грн (59 євро).

У квітні «Укрзалізниця» закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу для запуску потяга за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс - Рига.