Львів купив вживані німецькі трамваї, двері яких не відкриваються на зупинках - ЗМІ

Під час закупівлі вживаних трамваїв у Берліна львівські чиновники не врахували, що двері цього транспорту не зможуть відкритись на деяких львівських зупинках. Тепер слід або перебудовувати зупинки, або різати двері.

У вживаних трамваях, які Львів купив у Берліні, не можуть відкритися двері через особливості побудованих платформ на багатьох зупинках у місті.

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Місто купило 30 вживаних трамваїв, які раніше експлуатувалися в Берліні. Перед продажем їм зробили капремонт і оснастили новою електричною начинкою. У Львові залишалося тільки поставити трамваї на вужчий візок, оскільки ширина трамвайних рейок в містах різниться, пише Deutsche Welle.

Однак, за даними видання, як тільки перші трамваї прибули з Берліна до Львова в кінці липня, виявилася інша несподівана проблема - на багатьох зупинках вони не можуть відкрити двері через особливості побудованих платформ.

Двері відкриваються назовні і на деяких зупинках платформа розташована на рівні першої сходинки трамвая. Для вирішення цієї проблеми потрібно або знижувати платформи, або різати двері.

Керівник громадської організації "За якісний транспорт" Святослав Товстига переконаний, що чиновники допустили халатність.

У міськраді заявили що все під контролем і проблеми немає. Про двері, які відкриваються назовні, знали і раніше. "Ми бачили цю ситуацію в Берліні, і в нас було напрацьоване рішення: коли вони приїхали, я вже мав розмову з представником концерну "Електрон", вони погодились допомогти нам їх доопрацювати. Обрізати і доставити внизу щітку або резину, що може загинатись. Іншими словами, рішення є", - запевняє радник мера Львова Андрій Білий.

Керівник комунального підприємства "Львівелектротранс" Олег Береза зізнається, що для нього це стало несподіванкою. Трамвайно-тролейбусне господарство Львова він очолив в грудні минулого року, а про партію вагонів з Берліна домовлялися ще за кілька місяців до цього. "Рішення було ще до мене, тому я думав, що там враховано такі речі. Про ці нюанси з дверима я дізнався тільки тепер", - каже він.

Нагадаємо, Львів закупив 30 берлінських вживаних трамваїв після капремонту, з новою електричною начинкою за ціною 18 тисяч євро за одиницю.