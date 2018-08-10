Перша платна дорога Львів-Краковець: будівництвом цікавляться китайські та європейські компанії

У тендері на будівництво готові брати участь мінімум три-чотири китайські та європейські компанії. У той же час міністр підкреслив, що платні дороги не вирішать всі проблеми України щодо якості дорожнього полотна.

У тендері на будівництво першої платної дороги за маршрутом Львів-Краковець, який планується оголосити цього року, готові брати участь як мінімум три-чотири китайські і європейські компанії.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

«Цього року розпочнуться тендерні процедури щодо першої платної дороги Львів-Краковець. Ми працюємо з потенційними інвесторами. Вже чітко знаємо, що буде як мінімум три-чотири заявки з боку як китайських, так і європейських компаній. Я сподіваюся, що експеримент здійсниться і Україна отримає платні дороги», - сказав він.

Водночас Омелян наголосив, що платні дороги не вирішать усіх проблем України щодо якості дорожнього полотна.

«Втім, не треба плекати ілюзій. По всій Європі платні дороги становлять 5-7% від загальної мережі. Все решта - це дороги за кошти платників податків. Тому наше завдання - використати кошти українських платників податків максимально ефективно», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у червні Омелян сказав, що тендер на будівництво першої платної дороги за маршрутом Львів-Краковець, який намагаються провести з 2015 року, буде оголошено до кінця цього року. У березні цього року в.о. голови «Укравтодору» Славомір Новак заявив, що першу концесійну дорогу в Україні планують побудувати від Львова до Польщі.

Концесійну дорогу намагаються побудувати вже давно. Ще в травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів-Краковець, розмови про будівництво якої велися вже понад десять років. Але у вересні того ж року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" і французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує запустити в новому форматі цей конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесію, а також про державно-приватне партнерство.

27 лютого 2018 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг», яким дозволяється будувати й експлуатувати автомобільні дороги на умовах концесійного договору.