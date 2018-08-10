Метро на Виноградар: підземку хочуть будувати три компанії

Аукціон буде проведено 16 серпня, хоча спочатку був призначений на 27 березня.

Заявки на тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у Подільському районі Києва вартістю 5,99 млрд грн подали три компанії.

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Згідно з оголошенням на сайті електронних закупівель Prozorro, свої пропозиції подали компанії "Інтербудтунель" (Київ), "Київметробуд" (Київ) і "Будівельна компанія "Адамант" (Мукачево).

Також, відповідно до тендеру, критерій вибору переможця на 75% складається з ціни і на 25% - терміну виконання робіт.

При цьому аукціон буде проведено 16 серпня, хоча спочатку було призначено на 27 березня.

Також, згідно з оголошенням, орієнтовна вартість становить 5,99 млрд грн, хоча спочатку заявлена вартість становила 6,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в січні комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило тендер на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у Подільському районі вартістю 6,32 млрд грн.

Повідомлялося, що Київ на будівництво метро в 2018 році отримає з держбюджету 2,6 млрд грн. За різними прогнозами, будівництво нової гілки завершиться у 2020-2030 роках. У липні 2017 року у "Київському метрополітені" заявляли, що мають намір побудувати станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву столиці Виноградар до кінця 2019 року.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво метро в напрямку мікрорайону Виноградар планується розпочати наприкінці 2017 року.